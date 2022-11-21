Мешканці Києва схвильовані яскравими спалахами на небі: що відомо

У ДСНС зазначили, що надзвичайних ситуацій станом на вечір не зареєстровано.

Мешканці Святошинського району Києва ввечері в понеділок, 21 листопада, помітили яскраві блакитно-червоні спалахи на небі. За словами киян, незвичайне явище спостерігалося в районі Кільцевої дороги та в напрямку центра.

Інтервал між спалахами близько хвилини-півтори, розповіли ТСН.ua місцеві мешканці.

У пресслужбі столичного управління ДСНС нам повідомили, що в столиці надзвичайних подій наразі не зареєстровано.

"Станом на зараз в Києві не зареєстровано надзвичайних подій, які могли стати причиною таких спалахів", - зазначили в ДСНС.

Що могло стати причиною таких спалахів - невідомо. Однак загрози вони не становлять.

Нагадаємо, столичні водії в Мережі обурені станом доріг у Києві. Так, через ожеледицю на Окружній вночі розбилися з десяток автівок. За словами киян, дорогу обробили тільки після масових ДТП.

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