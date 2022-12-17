Мешканці Броварів залишилися без водопостачання та тепла

Питну воду можна набрати у бюветах.

У Броварах Київської області через вчорашні обстріли окупантів знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури. Місто залишилося без водопостачання та тепла.

Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко.

"Виникла проблема з подачею електроенергії на наші водоочисні споруди. Тож зараз мусимо тимчасово призупинити послугу централізованого водопостачання по місту", - наголосив він.

У Броварах знеструмлені котельні. Саме тому будинки залишилися без централізованого опалення. Енергетики у вже працюють над усуненням пошкоджень.

За словами Сапожка, питну воду можна набрати у бюветах за адресами: вул. Грушевського, Чорних Запорожців, Олімпійська, бул. Незалежності, парк "Приозерний".

Нагадаємо, 16 грудня РФ випустила по Києву 40 ракет: 37 збили сили ППО. В КМВА наголосили, що Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку війни.

У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці сталися перебої з водопостачанням. Впровадили екстрені відключення світла.

Станом на ранок 17 грудня, повідомив очільник столиці Віталій Кличко, людям вдалося повернути водопостачання, а половина мешканців мають теплопостачання. Енергопостачанням мають 2/3 киян.

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