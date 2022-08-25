Мешканці Броварів три дні сперечаються навколо фігурки, яка може з’явитись в центрі міста: фото

У Броварах Київської області вже декілька днів не вщухають жваві суперечки навколо фігури, яку місцева влада має намір встановити у центрі міста. Коли про ці плани дізналися містяни, то написали у соцмережі десятки коментарів із закликами не робити цього.

Як з’ясувалося, йдеться про фігуру казкового героя Котигорошка. "Арт-об'єкт "Котигорошко" вже на фінішному етапі. Так, саме арт-об'єкт. Хочемо повідомити мешканцям, які активно долучилися до обговорення, що дана інсталяція виконана цілком на добровольчих засадах без використання бюджетних коштів. Даний об'єкт не є пам'ятником. Тому всі звинувачення у бік художника безпідставні, адже він, як автор, так бачить свого героя", - повідомило комунальне підприємство "Бровари-Благоустрій" на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

За задумом авторів, богатир Котигорошко перемагає російські ракети, уламки яких складені біля його ніг.

Протягом трьох днів під цим постом містяни написали безліч коментарів. Одні закликають не встановлювати цей арт-об’єкт, інші пишуть, що сама фігурка непогана, але краще буде, якщо її автори встановлять її у себе або десь на дитячому майданчику в селі. На думку деяких описувачів, фігурка не дуже красива та порівнюють її з пам’ятником російської Оленки, який нажахав багатьох користувачів соцмереж. А один з дописувачів написав таке: "Жах. Зупиніться, поки не пізно".

Своєю чергою, комунальники з "Бровари-Благоустрій" вчора, в День Незалежності, відповіли всім дописувачам так: "Дякуємо за всі коментарі і, навіть, за образливі. Хочемо всіх заспокоїти, думка містян буде врахована обов'язково. А от щодо образливих висловів, то хотілося б, щоб наші броварчани були толерантнішими і з повагою ставилися один до одного. Ми ж українці! Усіх зі святом! Миру, добра і взаємоповаги один до одного!".

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