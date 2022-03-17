Мери 30 міст висловили готовність допомагати у відновленні інфраструктури, яку знищує армія РФ - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у онлайн-конференції з 30 мерами Європейських країн.

Подробиці він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні поспілкувався в режимі відео-конференції з мерами майже 30 міст із тих, що входять до Асоціації Європейських міст при Єврокомісії (EUROCITIES). Усі мери наголосили на політичній підтримці України та її боротьби за свою незалежність і свободу. Висловили повагу і захоплення відважністю і героїзмом українців. Європейські колеги підкреслили, що і надалі допомагатимуть Києву та Україні. А також, зокрема, висловили готовність допомагати у відновленні інфраструктури, яку сьогодні руйнує і знищує російська армія. Переконаний, ми переможемо і відбудуємо наші міста і нашу країну», - написав Кличко.

Він зазначив, що у конференції взяли участь Даріо Нарделла - мер Флоренції, який є президентом EUROCITIES, мери, зокрема, Осло, Мілана, Парижа, Лейпцига, Ротердама, Стокгольма, Барселони, Брюселя, Тулузи, Таліна, Відня, Варшави та інших міст.

«Ці міста сьогодні надають допомогу українським переселенцям, збирають і відправляють у нашу країну гуманітарну допомогу, ліки, товари першої необхідності», - додав Кличко.