Мер Києва зворушливо привітав свого брата з днем народження: Ти – найкращий!

Мер Києва Віталій Кличко привітав свого молодшого брата, екс-чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Володимира Кличка з днем народження.

Володимиру сьогодні, 25 березня, виповнилося 47 років.

Зворушливе привітання мер столиці оприлюднив у Facebook.

Також читайте Україна 26 березня перейде на літній час

"Коли ти був малим і робив якусь дитячу шкоду, діставалося від батьків мені. Бо я – старший і мав приглядати за братом. Коли я пішов у секцію боксу, ти сказав, що теж хочеш. І став чемпіоном! Ти завжди поруч, навіть коли фізично далеко. Не було дня, щоб ми хоча б не поговорили телефоном. Цей рік повномасштабної війни ми пройшли пліч-о-пліч. Разом і в усьому. Тільки ми двоє знаємо, чого вартував цей рік кожному з нас… Ти – найкращий. Найкращий брат, найкращий тато, найкращий боксер і громадянин своєї країни! Дякую нашій мамі за такий подарунок! З Днем народження, брате!" – написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години в столиці. Із 26 березня вона триватиме від 00:00 до 05:00.

Кличко зняв відеоселфі в центрі столиці на 360 градусів і привітав з Днем Києва

Читайте також: