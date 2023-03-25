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Мер Києва зворушливо привітав свого брата з днем народження: Ти – найкращий!

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Мер Києва зворушливо привітав свого брата з днем народження: Ти – найкращий!

Фото: facebook/Віталій Кличко

Володимиру Кличку 25 березня виповнилося 47 років.

Мер Києва Віталій Кличко привітав свого молодшого брата, екс-чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Володимира Кличка з днем народження.

Володимиру сьогодні, 25 березня, виповнилося 47 років.

Зворушливе привітання мер столиці оприлюднив у Facebook.

"Коли ти був малим і робив якусь дитячу шкоду, діставалося від батьків мені. Бо я – старший і мав приглядати за братом. Коли я пішов у секцію боксу, ти сказав, що теж хочеш. І став чемпіоном! Ти завжди поруч, навіть коли фізично далеко. Не було дня, щоб ми хоча б не поговорили телефоном. Цей рік повномасштабної війни ми пройшли пліч-о-пліч. Разом і в усьому. Тільки ми двоє знаємо, чого вартував цей рік кожному з нас… Ти – найкращий. Найкращий брат, найкращий тато, найкращий боксер і громадянин своєї країни! Дякую нашій мамі за такий подарунок! З Днем народження, брате!" – написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години в столиці. Із 26 березня вона триватиме від 00:00 до 05:00

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