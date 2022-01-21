Мер Києва Кличко подолав "Омікрон" і розповів про "підступні" симптоми

Мер Києва Кличко подолав "Омікрон" і розповів про "підступні" симптоми

Швидко подолати "Омікрон", вважає міський голова, йому допомогли дві дози вакцини проти коронавірусу.

Мер Києва Віталій Кличко отримав негативний тест на коронавірусну інфекцію.

Про це міський голова написав на своїй сторінці у соцмережі.

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Хвороба, за його словами, проходила недовго та нескладно. Швидко подолати "Омікрон" меру допомогли дві дози вакцини проти коронавірусу.

“Отримав негативний тест на коронавірус. Із досвіду подолання штаму “Омікрон” — він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури. Тому, якщо з‘явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити тест”, — підкреслив Віталій Клічко.

Ще один тест міський голова зробив сьогодні, 21 січня — він показав негативний результат.

“Висновок головний — вакцинуйтеся. Висновок теж важливий — слідкуйте за своїм здоров‘ям, не нехтуйте небезпекою”, — додав мэр.

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