Мер Ірпеня показав, який вигляд має місто після звільнення від окупантів (відео)

Мер Ірпеня показав, який вигляд має місто після звільнення від окупантів (відео)

Мер Ірпеня Олександр Маркушин показав, який вигляд має місто-герой після звільнення від російських окупантів.

Відео 12 травня він опублікував у Telegram.

Очільник міста зазначив, що Ірпінь – один із тих населених пунктів Київщини, які зазнали найбільшої руйнації внаслідок російських обстрілів житлового сектору та цивільної інфраструктури.

За місяць запеклих боїв пошкоджено 70% міста. 8651 міський об’єкт поверхнево пошкоджений, 2738 об’єктів частково зруйновані, 885 об’єктів повністю зруйновані.

Нагадаємо, Росія за добу 11 травня обстріляла десять населених пунктів на Донеччині. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

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