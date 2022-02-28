Мер Бучі показав, як зараз виглядають місця боїв у місті: відео

У місті Буча знищена вся техніка окупантів, ворог розбитий.
Мер Бучі Київської області Анатолій Федорук показав, як зараз виглядають місця боїв у місті.
За словами Федорука, колона ворожої техніки знищена повністю, серед захисників і цивільного населення втрат немає – це головне.
Про це мер Бучі заявив у відео, оприлюдненому пабліком "Великий Київ".
Залишилось відновити місто і приватні будинки, що постраждали під час бою.
"Хто бував у Бучі і знає, яке це прекрасне зелене передмістя Києва - на цьому відео, напевно, розплачеться", - йдеться у дописі під відео.
Нагадаємо, 25 лютого російський десант "виселив" мешканців Бучі з їхніх квартир. 27 лютого Буча потрапила під обстріл – горіла багатоповерхівка, багато будинків пошкоджено. Крім того, окупанти хотіли використати дітей і жінок як "живий щит" для прориву до Києва.