Мешканців Київщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища: що відомо

У четвер, 19 січня, на Київщині буде туман. За попередженнями синоптиків, він утримається від ранку до кінця нинішньої доби.

Про це повідомили в Київській ОВА.

наголошується, що видимість буде низькою - лише 200-500 метрів. Йднеться про І рівень небезпечності, жовтий.

"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Звертаємося до водіїв! Будьте максимально уважними на дорогах та дотримуйтеся безпечної дистанції", - наголошують у повідомленні.

На Київщині та в солиці сьогодні буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південний - 7-12 м/с. Температура в області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. У Києві вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що після потепління, пік якого припадає на 17-21 січня, до України знову прийде похолодання. Так, за прогнозами народного синоптика Станіслава Щедріна, морози повернуться від 24 січня.

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