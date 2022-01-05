Мелодісон, Белль та Бальтазар: якими рідкісними іменами називали дітей у Києві 2021 року

Мелодісон, Белль та Бальтазар: якими рідкісними іменами називали дітей у Києві 2021 року

Батьки все частіше обирають екзотичні імена.

У Києві в 2021 році найпопулярнішими іменами новонароджених були Софія, Марія, Злата, Максим, Іван та Матвій. Однак батьки також називали дітей рідкісними та екзотичними іменами.

Про це повідомили в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України, пише "Укрфнформ".

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Так, дівчаткам давали ім’я Імі, Міа, Ева, Ясна, Мрія, Алія, Ніна, Рада, Етері, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаїна, Орися, Афіна, Ліана, Лаура, Мадіна, Маруся, Іларія, Вєдана, Агувія, Сабіна, Єсенія, Аврора, Устина, Наколєтта, Магдалина, Квітослава, Пелагія, Росанка, Властилина, Аркадія, Архелія, Мелодісон, Домініка, Златослава, Стефанія, Доне Дарина, Іллінка.

А хлопчикам – Влас, Адам, Клім, Ілон, Пилип, Мар’ян, Ярема, Архіп, Савва, Оскар, Філіп, Устим, Остап, Тихон, Радвіл, Олекса, Ларіон, Єрофій, Єлисей, Кузьма, Фелікс, Мефодій, Арістарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Герицій, Елеазар, Савелій, Александер, Саватій, Всеслав, Варфоломій, Альберт, Никифор.

Нагадаємо, що в Україні дітей віком від 6 місяців до 6 років, не щеплених від поліомієліту вчасно, будуть вакцинувати наприкінці січня 2022 року.

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