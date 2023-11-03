Медіаексперти показали, як росіяни маніпулюють українцями, на прикладі фейка про Кличка

Один з прикладів – маніпуляція з цитатою мера Києва Віталія Кличка, який аргументував неможливість проведення виборів на окупованих територіях. Про це повідомляє видання Detector media.

«У соціальних мережах російського сегмента поширюють відео, у якому нібито мер Києва Віталій Клично запропонував проголосувати за те, щоб не вважати окуповані території частиною України. Це — маніпуляція. Аналітики VoxCheck проаналізували кейс і визначили, що цю цитату вирвали з контексту всього відео. Насправді ж Кличко говорив про причини, які унеможливлюють проведення виборів», - йдеться у публікації Detector media.

Медіаексперти зазначають, що Кличко говорив в ефірі телеканалу про те, що люди, які перебувають на окупованих територіях, не зможуть проголосувати.

«Ті території, які окуповані, вони вже не Україна, тому що представників [України на виборчих дільницях] не буде. Яким чином ми враховуємо ці території чи не враховуємо?» - сказав мер.

Тобто він не стверджував, що окуповані території не українські, а пояснював, що вибори там наразі не можливі. Зокрема через те, що представники України не зможуть встановити виборчі дільниці через активні бойові дії, наголошують експерти.

«Використовуючи цитати громадських діячів, військових, політиків та інших публічних особистостей, російський агітпроп намагається переконати споживачів дезінформації в автентичності такого висловлювання. Мовляв, якщо це заявив сам український посадовець, отже, йому можна довіряти, адже він авторитетне джерело. Хоча наскільки достовірна інформація, викладена в маніпулятивній публікації, автори не пояснюють. Так пропагандисти використовують тактику апелювання до авторитету», - пояснюють спростувачі фейків.