McDonald's відновив роботу ще двох закладів у Києві: де відкрились ресторани

Популярна мережа фастфуду поступово відновлює роботу своїх закладів в містах України.
McDonald's відновив роботу ще двох закладів у Києві.
Про це 20 жовтня повідомили на офіційній Facebook-сторінці мережі.
Так, свої двері заклади відкрили у двох великих київських ТРЦ:
- ТРЦ SkyMall, просп. Романа Шухевича, 2т
- ТРЦ DREAM, просп. Оболонський, 1-б
Таким чином, станом на 20 жовтня у столиці вже працює 23 заклади McDonald's.
Варто зазначити, що 18 жовтня стало відомо, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила чотири заклади у Львові.
Нагадаємо, 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії до України, McDonald's повністю призупинив роботу своїх ресторанів в Україні. У серпні стало відомо, що McDonald's відновлює роботу в Україні, але не всюди.
Рішення ухвалили після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання співробітників повернутися до роботи.
У Києві мережа закладів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу 20 вересня.
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