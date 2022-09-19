McDonald’s оголосив про відкриття ресторанів у Києві

Завтра, 20 вересня, у Києві відновлять роботу перші три ресторани McDonald’s. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

Про це повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі.

Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва:

проспект Бажана, 3в ( м. Харківська );

); вул. Гришка, 7 ( м. Позняки );

); проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

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Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами.

В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів.



Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Нагадаємо, у Києві викрили мережу закладів розпусти та затримали групу сутенерів. 43-річний киянин та його 34-річний товариш організували роботу закладів в орендованих квартирах на Київщині. Щоденний заробіток "фірми" становив від 25 до 150 тисяч гривень.

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