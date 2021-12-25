"Майже сюжет для Discovery": у Києві сильний вітер пошкодив купол Андріївської церкви (фото)

"Майже сюжет для Discovery": у Києві сильний вітер пошкодив купол Андріївської церкви (фото)

Для робіт з відновлення було запрошено промислових альпіністів.

У Києві поривом вітру було пошкоджено купол Андріївської церкви. Зокрема, через негоду посипалося скло у металевій рамі.

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Про це повідомив у фейсбуці перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко.

Для заміни скла заповідником було запрошено промислових альпіністів.

Наразі відновлювальні роботи ще тривають.

Кириленко зазначив, що так складно скло в вікні ще ремонтувати не доводилося.

"Майже сюжет для серіалу на Discovery: "Серія 1" - зовнішнє підняття до куполу в зимових умовах; "Серія 2" - чистка металевої рами замазки та залишків скла; "Серія 3" - зняття шаблону шипки; "Серія 4" - моделювання та вирізування скла; "Серія 5" - монтаж. Станом на сьогодні в роботі останні дві "серії" і звісно заявка на "Оскар", - прокоментував подію Кириленко.

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