Майже рік рідні не знали, чи живий: під Києвом попрощалися з 30-річним героєм, який захищав Херсонщину (фото)

Чоловік майже рік вважався зниклим безвісти.

У Бучі під Києвом попрощалися з 30-річним військовослужбовцем Олександром Пилипцем, який загинув у зіткненні з ворогом поблизу села Білогорка Херсонської області. Старший лейтенант, командир взводу спецпризначення зник безвісти в липні минулого року і дотепер рідні не знали, що з ним сталося.

Сьогодні, 23 березня, тіло героя доправили додому. Нещодавно загиблого опізнали в одному з бюро судмедекспертизи Миколаївщини, повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

В останній путь Олександра провели родина, друзі та сусіди біля його будинку. Поховали героя на цвинтарі в Ірпені.

Олександр Пилипець / Фото: Ірпінський державний коледж економіки та права

Скриншот із відео / Бучанська міська рада

Скриншот із відео / Бучанська міська рада

Фото зі сторінки Олександра у Facebook

Фото зі сторінки Олександра у Facebook

Фото зі сторінки Олександра у Facebook

Нагадаємо, у бою з "вагнерівцями" під Бахмутом загинув 20-річний захисник з села Микуличі Київської області. Молодий захисник на позивний "Кудєснік" був кулеметником 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України й першим пішов у бій з російськими окупантами.

Поховали батька і чекали на маму з полону – трагічна історія родини героя-кулеметника

Читайте також: