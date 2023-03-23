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Майже рік рідні не знали, чи живий: під Києвом попрощалися з 30-річним героєм, який захищав Херсонщину (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Майже рік рідні не знали, чи живий: під Києвом попрощалися з 30-річним героєм, який захищав Херсонщину (фото)

Фото зі сторінки Олександра у Facebook

Чоловік майже рік вважався зниклим безвісти.

У Бучі під Києвом попрощалися з 30-річним військовослужбовцем Олександром Пилипцем, який загинув у зіткненні з ворогом поблизу села Білогорка Херсонської області. Старший лейтенант, командир взводу спецпризначення зник безвісти в липні минулого року і дотепер рідні не знали, що з ним сталося.

Сьогодні, 23 березня, тіло героя доправили додому. Нещодавно загиблого опізнали в одному з бюро судмедекспертизи Миколаївщини, повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

В останній путь Олександра провели родина, друзі та сусіди біля його будинку. Поховали героя на цвинтарі в Ірпені.

Олександр Пилипець / Фото: Ірпінський державний коледж економіки та права / ©
Олександр Пилипець / Фото: Ірпінський державний коледж економіки та права
Скриншот із відео / Бучанська міська рада / ©
Скриншот із відео / Бучанська міська рада
Скриншот із відео / Бучанська міська рада / ©
Скриншот із відео / Бучанська міська рада
Фото зі сторінки Олександра у Facebook / ©
Фото зі сторінки Олександра у Facebook
Фото зі сторінки Олександра у Facebook / ©
Фото зі сторінки Олександра у Facebook
Фото зі сторінки Олександра у Facebook / ©
Фото зі сторінки Олександра у Facebook

Нагадаємо, у бою з "вагнерівцями" під Бахмутом загинув 20-річний захисник з села Микуличі Київської області. Молодий захисник на позивний "Кудєснік" був кулеметником 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України й першим пішов у бій з російськими окупантами.

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Дата публікації
Перегляди
1311
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