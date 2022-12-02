Майже графік: у Києві зменшилася кількість відключених від електроенергії споживачів

Київ наближається до планових відключень за графіками. У четвер, 1 грудня, кількість відключених клієнтів у столиці знизилася від 953-958,5 тисяч до 652 тисяч.

Про це повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Обмеження споживання по Києву становило 580 МВт, а це вже майже графік. Відключалося трошки більше, як 652 тисячі киян", - зазначив він.

Водночас, за його словами, наразі частіше виникають аварії в енергосистемі і на це є декілька причин:

Перша – містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги.

Друга – погода. Хоч опалення зараз непогане, люди, все одно, користуються електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу і результат такий самий, як в історії вище.

"Тому не втомлюся повторювати: використовуйте електроенергію відповідально. На жаль, ми будемо мати регулярні відключення цієї зими, тому запасайтеся теплим одягом, утеплюйте оселю і вірте у ЗСУ", - наголосив Коваленко.

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Нагадаємо, така складна ситуація в Україні з електропостачанням - це наслідок семи масованих атак РФ. Так, через останній ракетний обстріл ворога 23 листопада Київ та низка інших населених пунктів залишилися без світла майже на дві доби. Також не було води, опалення та зв'язку. Наразі ситуація покращується, але через дефіцит електроенергії в Україні діють аварійні та екстрені відключення світла.

Водночас українські військові та влада попереджають про нові атаки, які готує РФ. Цілі країни-агресорки незмінні - це енергетичні інфраструктурні об'єкти.

Тому з огляду на такі прогнози, міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що у випадку блекауту та руйнування інфраструктури 3,5 млн людей, які зараз перебувають в столиці України, не зможуть врятуватися від холоду в облаштованих наразі пунктах обігріву. Тому він закликав киян зробити запас технічної та питної води, продуктів тривалого зберігання, а також приготувати теплі речі. У кого є можливість, Кличко радить взагалі перебути важкі часи у родичі та друзів за межами Києва.

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