Майже 20 скарг на запуск салютів в Києві: кого розшукує поліція

Новорічна ніч не минула в Києві без запусків феєрверків. В столичній поліції повідомляють про три кримінальні провадження стосовно таких порушень.

"Перший випадок - це до Нового року, коли салют запустили на вулиці Тростянецькій в Дарницькому районі. Цей випадок ми ще відпрацьовуємо. Другий - це Подільський район, де в новорічну ніч правоохоронці оперативно затримали киянина-правопорушника. Третій випадок – це Оболонський район. Загалом в новорічну ніч з Оболоні і Подолу в поліцію надійшло 19 скарг від мешканців про запуски феєрверків", - розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Там додають, що їм телефонували мешканці будинків поруч з якими запускали салюти. Поки інформація щодо третього випадку запуску феєрверку на Оболоні доопрацьовується.

В поліції нагадують про заборону використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану.

"Порушникам, які ігноруватимуть обмеження, може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Поліцейські разом з іншими профільними службами перевіряють дотримання законодавства щодо реалізації піротехніки на ринках та у роздрібно-торговельних мережах. Рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо", - повідомляють правоохоронці.

Статті, які передбачають покарання за реалізацію чи використання піротехнічних засобів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України:

ст. 164 КУпАП - порушення порядку провадження господарської діяльності;

ст. 173 КУпАП - дрібне хуліганство;

ст. 182 КУпАП - порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях;

195-6 КУпАП - порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів;

296 ККУ - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару 31 грудня збільшилося до двох. Важкопоранений чоловік помер у лікарні.

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