Майже 10 тисяч "зубів дракона": як Київщина готується до ймовірного наступу РФ

В ОВА запевнили, що фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів.

Київщина продовжує нарощувати роботи з облаштування фортифікаційних споруд – в регіоні вже встановили майже 10 тисяч "зубів дракона".

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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"Будівництво ведеться відповідно до державних завдань. Всі роботи погоджуємо з військовими у відповідності до потреби та доцільності", – зазначив Кравченко.

За його словами, фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Крім того, встановлюють загороджувальні рубежі – "зуби дракона", протитанкові рови та інші невибухові загородження.

За даними ОВА, наразі на Київщині вже встановлено майже 10 тис. бетонних пірамід, облаштували протитанковий рів.

"Роботи не припиняємо ні на день, всі необхідні матеріали та техніка є. З військовими комунікуємо постійно, щоб збудувати найефективніші споруди із найнадійнішим захистом. Мобілізуємо всі сили і ресурси для виконання поставлених завдань", – підсумував Руслан Кравченко.

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