Мають захист від радіації: у Чорнобилі виявили вид жаб, який мутував – фото

У Чорнобильській зоні виявили вид жаб, який мутував, щоб захиститись від радіації. Йдеться, зокрема, про східних деревних жаб. На думку вчених, це стало можливим через швидку зміну кольору шкіри земноводних.

Про це пише IFLScience.

Східні деревні жаби (Hyla orientalis) зазвичай яскраво-зеленого кольору, проте 2016 року команда дослідників, яка працювала в Чорнобильській зоні, натрапила на кількох таких особин із чорною шкірою.

Науковці витратили три роки, щоб детально вивчити популяцію жаб, виловлених зі ставків як у Чорнобильській зоні відчуження на півночі України, так і за її межами.

Жаби, які були знайдені в зоні відчуження, мали темніший колір шкіри спини, ніж жаби з-за меж зони. На думку вчених, шкіра у земноводних потемніла – щоб мати захист від радіації.

Вид жаб у Чорнобилі, який мутував, щоб захиститись від радіації / Фото: IFLScience

У шкірі темніших жаб міститься більше меланіну. Саме ця речовина призводить до потемніння шкіри та волосся, а також може захистити від радіації, зокрема й іонізуючої, що була виявлена в Чорнобилі.

"Відомо, що темне забарвлення захищає від різних джерел радіації, нейтралізуючи вільні радикали та зменшуючи пошкодження ДНК, і, зокрема, пігментація меланіну була запропонована як буферний механізм проти іонізуючого випромінювання", – написали дослідники у своїй статті 2022 року.

Найтемніший колір шкіри мали жаби, виявлені у найближчих до вибуху районах, де на момент катастрофи рівень радіації був високим. Науковці припускають, що темне забарвлення могли спричинити високі рівні іонізуючого випромінювання.

Самки східної деревної жаби починають розмножуватися у віці 2-3 років. Від моменту Чорнобильської катастрофи минуло майже 40 років, що дорівнює приблизно 10-15 поколінням жаб на момент дослідження.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику до фотооб'єктиву потрапив найбільший пернатий хижак Полісся.

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