Мають на своєму рахунку 12 знищених цілей: що відомо про охоронців київського неба (фото)

Від лютого 2022 року екіпаж автомобіля HMMWV знищив два штурмовика Су-25, два гелікоптери Ка-52, шість безпілотників "Орлан" та два "Шахеда" противника.

Мобільні групи протиповітряної оборони є однією зі складових протиповітряної оборони Києва.

Досвідчений екіпаж автомобіля HMMWV, на кузові якого встановлено зенітно-ракетний комплекс Stinger, має на своєму рахунку 12 знищених цілей.

Про це розповів командувач угрупування сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Від лютого 2022 року екіпаж знищив два штурмовика Су-25, два гелікоптери Ка-52, шість безпілотників "Орлан" та два "Шахеда" противника", – повідомив генерал-лейтенант.

Павлюк додав, що комплекс ППО встановлений на маневрений та швидкий позашляховик, здатний оперативно зайняти вогневий рубіж та захистити небо від безпілотників та крилатих ракет.

Нагадаємо, за словами командувача угрупування сил і засобів оборони Києва, повторний наступ окупантів з території Білорусі можливий. Однак наразі там не створено ударного угрупування, а для його створення необхідно мінімум 2-3 місяці. Павлюк допускає, що повторний наступ з півночі можливий, але за умови, що російська армія досягне успіху на сході.

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