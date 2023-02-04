Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мають на своєму рахунку 12 знищених цілей: що відомо про охоронців київського неба (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
270
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Олександр Павлюк
©
©
©

Від лютого 2022 року екіпаж автомобіля HMMWV знищив два штурмовика Су-25, два гелікоптери Ка-52, шість безпілотників "Орлан" та два "Шахеда" противника.

Мобільні групи протиповітряної оборони є однією зі складових протиповітряної оборони Києва.

Досвідчений екіпаж автомобіля HMMWV, на кузові якого встановлено зенітно-ракетний комплекс Stinger, має на своєму рахунку 12 знищених цілей. 

Про це розповів командувач угрупування сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Від лютого 2022 року екіпаж знищив два штурмовика Су-25, два гелікоптери Ка-52, шість безпілотників "Орлан" та два "Шахеда" противника", – повідомив генерал-лейтенант.

Павлюк додав, що комплекс ППО встановлений на маневрений та швидкий позашляховик, здатний оперативно зайняти вогневий рубіж та захистити небо від безпілотників та крилатих ракет.

Нагадаємо, за словами командувача угрупування сил і засобів оборони Києва, повторний наступ окупантів з території Білорусі можливий. Однак наразі там не створено ударного угрупування, а для його створення необхідно мінімум 2-3 місяці. Павлюк допускає, що повторний наступ з півночі можливий, але за умови, що російська армія досягне успіху на сході.

Путін переоцінив сили: новий наступ Росії провалиться

Путін переоцінив сили: новий наступ Росії провалиться

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
270
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація