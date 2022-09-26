"Маємо три хвилини після сигналу тривоги": зенітник розповів, як захищають небо над Києвом

За ці три хвилини, як зазначив військовий, потрібно встигнути одягнути екіпірування, взяти ПЗРК та зайняти свої позиції.

Стрілець-зенітник Київської ракетної бригади Микола розповів, як захищають небо над Києвом.

"Захищаємо наш повітряний простір від ворога. Ми – останній рубіж протиповітряної оборони. Збиваємо, коли зенітні ракетні комплекси не бачать чи не можуть вразити ціль. Обороняємо Київ!" - розповідає захисник.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

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Микола додає, що ПЗРК "Ігла" – ефективна зброя, здатна ліквідувати ворожий літак і навіть збити ракету.

За словами зенітника, військові мають лише три хвилини після оголошення повітряної тривоги.

"Коли надходить сигнал повітряної небезпеки – у нас є три хвилини, аби одягти екіпірування, схопити ПЗРК і зайняти свої позиції. Потім – спостерігаємо і очікуємо на свій шанс завалити ворожу ціль. Та, зазвичай, до нас уже нічого не долітає. Наші хлопці з бригади на С-300 все збивають далеко на підльотах", – ділиться Микола.

Нагадаємо, мешканців Київщини попередили про вибухи.

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