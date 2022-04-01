"Маємо бути готовими": в Міноборони заявили, що ЗСУ не послаблять оборону Києва та інших міст

При цьому в РФ недостатньо сил для штурму столиці.
Речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що часткове відведення російських військ у Київській та Чернігівській областях не дає підстав зменшувати оборону столиці та інших міст.
Про це Мотузяник сказав на брифінгу 1 квітня, повідомляє "Укрінформ".
"Станом на зараз ми спостерігаємо, що російські підрозділи частково відводяться з території Київської, Чернігівської областей", – підтвердив він.
"Разом з тим, що саме у ворога є на меті – ми в подальшій перспективі прогнозувати не можемо. І це не дає нам підстави зменшувати рівень оборони наших міст, в тому числі і столиці. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації", – зазначив речник Міноборони.
Проте він повідомив, що наразі у Росії недостатньо сил та засобів для штурму Києва: "Як буде в подальшому – час покаже".
Нагадаємо, 1 квітня голова Київської області Олександр Павлюк повідомив, що російські окупанти продовжують частково відходити з півночі області в напрямку держкордону з Білоруссю.
Додамо, що ЗСУ повернули під свій контроль 28 населених пунктів на у Київській та Чернігівській областях.
Читайте також: