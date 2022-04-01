"Маємо бути готовими": в Міноборони заявили, що ЗСУ не послаблять оборону Києва та інших міст

"Маємо бути готовими": в Міноборони заявили, що ЗСУ не послаблять оборону Києва та інших міст

При цьому в РФ недостатньо сил для штурму столиці.

Речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що часткове відведення російських військ у Київській та Чернігівській областях не дає підстав зменшувати оборону столиці та інших міст.

Про це Мотузяник сказав на брифінгу 1 квітня, повідомляє "Укрінформ".

"Станом на зараз ми спостерігаємо, що російські підрозділи частково відводяться з території Київської, Чернігівської областей", – підтвердив він.

"Разом з тим, що саме у ворога є на меті – ми в подальшій перспективі прогнозувати не можемо. І це не дає нам підстави зменшувати рівень оборони наших міст, в тому числі і столиці. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації", – зазначив речник Міноборони.

Проте він повідомив, що наразі у Росії недостатньо сил та засобів для штурму Києва: "Як буде в подальшому – час покаже".

Нагадаємо, 1 квітня голова Київської області Олександр Павлюк повідомив, що російські окупанти продовжують частково відходити з півночі області в напрямку держкордону з Білоруссю.

Додамо, що ЗСУ повернули під свій контроль 28 населених пунктів на у Київській та Чернігівській областях.

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