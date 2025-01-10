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Майбутня зустріч Трампа та Путіна й влучання уламків дрона в будинок у Києві: головні новини ночі 10 січня 2025 року

Майбутня зустріч Трампа та Путіна й влучання уламків дрона в будинок у Києві: головні новини ночі 10 січня 2025 року

Путін хоче зустрітися з Трампом / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Києві безпілотник влетів у багатоповерхівку - соцмережі Читати далі –>
  • У Соломʼянському районі столиці зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку - влада Читати далі –>
  • Влучання уламків ворожого дрона у житловий будинок у Києві: що розповіли очевидці Читати далі –>
  • Трамп заявив, що Путін хоче з ним зустрітися - Reuters Читати далі –>
  •  Уночі в Україні лунали вибухи: де було гучно Читати далі –>

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