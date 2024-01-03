Мав їхати до нової родини: на Київщині у притулку помер котик – не витримав ракетної атаки (фото)

На Київщині 2 січня у притулку для тварин помер кіт по імені Жовтень – тварина не пережила ракетний обстріл РФ, у неї не витримало серце.

Про це повідомили в організації "ЗооПатруль".

"На превеликий жаль, у нашому притулку не всі пережили сьогоднішню атаку від ворога. У Жовтня не витримало серце. Сьогодні вночі було дуже гучно від обстрілів та роботи ППО. Зникло світло у притулку. Собаки тремтіли, а Жовтень просто закляк на місці", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли волонтери, Жовтня врятували у жовтні 2022 року – його знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапками. Після лікування кіт повністю одужав.

Кіт Жовтень, який помер у притулку після ракетної атаки по Київщині / Фото: ЗооПатруль

Кіт Жовтень, який помер у притулку після ракетної атаки по Київщині / Фото: ЗооПатруль

Там також додали, що у січні 2024 року кіт мав їхати до Парижа – до нової родини. Однак не зміг пережити обстріли окупантів.

"Жовтень – це наша локальна легенда. Він "тримав" котобудинок, був суворим зовні, але лагідним в душі. Нам дуже не вистачатиме цього великого "погано хлопця", - написали волонтери.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапила тварина, яка полюбляє їсти вночі (фото).

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