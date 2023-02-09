Масштабна пожежа після вибуху на заводі у Києві: з 4 людьми є зв'язок, ще 2 - шукають під завалами

У Києві в четвер, 9 лютого, після вибуху на території колишнього заводу спалахнула масштабна пожежа. Під завалами залишаються 6 людей, з яких 4 уже вийшли на зв'язок з рятувальниками.

Про це повідомляє КМВА.

"Шість людей залишаються під завалами, з чотирма є зв'язок. Зруйнована 1-поверхова будівля складського приміщення. Виникла пожежа на площі близько 500 м.кв", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває рятувальна операція.

Нагадаємо, у Києві 9 лютого на території колишнього заводу пролунав вибух. За попередніми даними, вибух стався через газовий балон.

У КМВА повідомили, що на місці трагедії загинула одна людина, трьох осіб дістали з-під завалів.

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