Масштабна пожежа у лісі під Києвом: що відомо на цей момент

У Вишгородському районі на Київщині локалізовано пожежу в природній екосистемі, триває ліквідація.

Про це повідомляє ДСНС України.

Нині ситуація контрольована. Здійснюється гасіння загорання лісової підстилки окремими осередками.

Не допущено розповсюдження вогню на лінії електропередач.

На місці працюють підрозділи ДСНС та працівники лісгоспу.

Нагадаємо, через пожежу у Вишгородському районі, у разі зміни напрямку вітру, можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва.

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