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Масштабна пожежа у Києві: через вогонь в офісі була заблокована жінка

Масштабна пожежа у Києві: через вогонь в офісі була заблокована жінка

Робота пожежників / Фото: ДСНС України

Причину загоряння встановлюють правоохоронці.

У Голосіївському районі Києва сталося загоряння в офісному приміщенні на четвертому поверсі з поширенням вогню на п'ятий поверх та дах будівлі.

Про це повідомили в ДСНС України.

Надзвичайники врятували жінку, яка була заблокована в приміщенні й не могла самостійно вийти, та передали її медикам для госпіталізації.

Наслідки пожежі у Києві / ©
Наслідки пожежі у Києві
Наслідки пожежі у Києві / ©
Наслідки пожежі у Києві
Наслідки пожежі у Києві / ©
Наслідки пожежі у Києві

Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу на площі 150 кв. м.

На місці займання працювали 68 рятувальників та 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, в Одесі майже три години тривала боротьба з масштабною пожежею в закладі на березі моря.

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