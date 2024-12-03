Масштабна пожежа у Києві: через вогонь в офісі була заблокована жінка

Причину загоряння встановлюють правоохоронці.
У Голосіївському районі Києва сталося загоряння в офісному приміщенні на четвертому поверсі з поширенням вогню на п'ятий поверх та дах будівлі.
Про це повідомили в ДСНС України.
Надзвичайники врятували жінку, яка була заблокована в приміщенні й не могла самостійно вийти, та передали її медикам для госпіталізації.
Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу на площі 150 кв. м.
На місці займання працювали 68 рятувальників та 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, в Одесі майже три години тривала боротьба з масштабною пожежею в закладі на березі моря.
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