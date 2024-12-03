Масштабна пожежа у Києві: через вогонь в офісі була заблокована жінка

У Голосіївському районі Києва сталося загоряння в офісному приміщенні на четвертому поверсі з поширенням вогню на п'ятий поверх та дах будівлі.

Про це повідомили в ДСНС України.

Надзвичайники врятували жінку, яка була заблокована в приміщенні й не могла самостійно вийти, та передали її медикам для госпіталізації.

Наслідки пожежі у Києві

Наслідки пожежі у Києві

Наслідки пожежі у Києві

Також читайте ДТП в Дніпрі: в поліції прокоментували інформацію про відмову слідчого взяти заяву потерпілого

Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу на площі 150 кв. м.

На місці займання працювали 68 рятувальників та 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, в Одесі майже три години тривала боротьба з масштабною пожежею в закладі на березі моря.

Читайте також: