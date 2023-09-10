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Масштабна повітряна тривога та атака безпілотниками на Київ: головні новини ночі 10 вересня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1924
Час на прочитання
1 хв
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Масштабна повітряна тривога та атака безпілотниками на Київ: головні новини ночі 10 вересня 2023 року

Повітряна тривога лунала у чималій кількості українських областей

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 10 вересня 2023 року:

  • На Київщині сили ППО працювали по цілях - влада Читати далі –>
  • У Києві та низці українських областей була оголошена повітряна тривога Читати далі –>
  • Кличко повідомив про падіння уламків безпілотників у кількох районах столиці Читати далі –>
  • Ворог атакував Київ безпілотниками: наслідки атаки Читати далі –>
  • Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА під час атаки на Київ Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
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