Масштабна повітряна тривога та атака безпілотниками на Київ: головні новини ночі 10 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 10 вересня 2023 року:
- На Київщині сили ППО працювали по цілях - влада Читати далі –>
- У Києві та низці українських областей була оголошена повітряна тривога Читати далі –>
- Кличко повідомив про падіння уламків безпілотників у кількох районах столиці Читати далі –>
- Ворог атакував Київ безпілотниками: наслідки атаки Читати далі –>
- Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА під час атаки на Київ Читати далі –>
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