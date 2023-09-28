Масштабна ДТП в Києві: у Святошинському районі зіткнулися чотири автівки, є загиблі та постраждалі (фото)

Водій одного з авто не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

В Києві ввечері 28 вересня сталася масштабна автотроща - зіткнулися чотири автівки. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

Як стало відомо, аварія сталася близько 18:00 на вулиці Наумова, що у Святошинському районі столиці. Там, попередньо, зіткнулися автомобілі Mitsubishi, Kia, Skoda та Renault. Водій Mitsubishi не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілями.

Зіткнулися чотири автівки

“Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля Mitsubishi загинули, водій і пасажир автомобіля Kia отримали тілесні ушкодження. Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм аварії”, - розповіли в Нацполіції Києва.

Нагадаємо, що на Київщині легковик BMW влетів у вантажівку - загинуло немовля та його батьки.