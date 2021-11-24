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Масштабна ДТП у Києві: сім автівок зіткнулися на світлофорі через ожеледицю (відео)

Масштабна ДТП у Києві: сім автівок зіткнулися на світлофорі через ожеледицю (відео)

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Масштабна ДТП у Києві: сім автівок зіткнулися на світлофорі через ожеледицю (відео)

dtp.kiev.ua

Деталі аварії з'ясовуються.

У Києві сталася масштабна ДТП

Сім автівок зіткнулися на світлофорі через ожеледицю.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

Аварія сталася на вулиці Бойчука, 18 у Печерському районі столиці.

"Масштабна аварія за участю семи автомобілів на світлофорі на вул. Бойчука,18. Враховуйте погодні умови та перевзувайте свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довший", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 23 листопада, випав перший сніг. Через це у місті після 17:00 сталося понад 25 ДТП

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