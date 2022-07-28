Масштабна ДТП у Києві: через порушника зіткнулися 6 автівок (відео)

У Києві зранку 28 липня сталася масштабна ДТП на вулиці Світлицького, що у Подільському районі. Там зіткнулися одразу шість автомобілів.

Відео аварії опублікували на сторінці "Реальний Київ" у Telegram.

За словами очевидців, ДТП сталася через водія Dacia, який не надав перевагу у русі зустрічному Volkswagen. Із шести постраждалих авто, чотири були припарковані на узбіччі. На місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, напередодні у Києві сталася моторошна ДТП. На Набережному шосе спалахнуло авто, жінку деблокували рятувальники.

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