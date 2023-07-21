Масове отруєння у Києві: на Подолі закрили піцерію, яка пропонувала відвідувачам неякісну їжу

У Києві на Подолі закрили піцерію, в якій отруїлися відвідувачі.

Як повідомляється на вебканалі ГУ Держпродспоживслужби в Києві, фахівці Служби провели позапланову перевірку піцерії на Подолі, де днями стався спалах гострої кишкової інфекції.

За результатами інспектування фахівці ухвалили рішення про закриття піцерії.

Також читайте До України завезли небезпечну каву: може викликати судоми та нудоту

"20 липня було розглянуто матеріали, отримані під час проведення позапланового заходу державного контролю (інспектування) ФОП Дужук Максима Олександровича за адресою: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15 літера А. Винесено рішення тимчасово припинити діяльність із виробництва та обігу харчових продуктів на потужності закладу громадського харчування для усунення загрози для життя та/або здоровʼя людей”, – йдеться у повідомленні.

Матеріали надіслано до Національної поліції України для притягнення підприємця до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у 10 мешканців Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів 17-18 липня зафіксували випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію. Ймовірною причиною хвороби могло стати вживання містянами 15-17 липня неякісної готової продукції в закладі громадського харчування Подільського району.

Читайте також: