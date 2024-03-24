Масований удар по Україні ракетами та дронами: де були влучання та що відомо про наслідки

Окупаційна армія Росії у ніч проти 24 березня здійснила черговий масований удар по Україні, запустивши 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС та 28 безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ знищили 43 ворожі цілі: 18 ракет та 25 ударних дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про наслідки удару по Україні.

Польща підіймала F-16

Збройні сили Польщі час ракетної атаки на Україну у ніч проти 24 березня підіймали винищувачі F-16. Окрім військових літаків Польщі також були залучені й союзні літаки.

Відомо, що російська ракета залетіла на територію Польщі. За даними військових, об'єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд.

У командуванні додали, що вночі були активовані всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Київ

Над Києвом сили ППО збили близько 10 російських ракет. Це був другий удар по столиці за чотири дні.

За повідомленнями столичної адміністрації, ворог застосував три види крилатих ракет, повітряна тривога тривала понад дві години.

Зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Шевченківському районах. Інформація щодо постраждалих відсутня. На місцях працюють оперативні служби.

Львівщина

У Львівській області внаслідок нічної атаки ракетами та "Шахедами" пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці.

Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив очільник ОВА Максим Козицький, до зони відповідальності ПвК "Захід" сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет та сім ворожих ударних безпілотників.

За інформацією станом на зараз, вісім ракет сили ППО збили, також знищили усі сім "Шахедів". Частину – у Львівській області. Решту – в інших областях.

Мер Андрій Садовий повідомляв, що у Львові "прильотів" не зафіксовано.

Кривий Ріг

У Кривому Розі внаслідок атаки без тепла залишились лікарні та тисячі будинків.

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у ніч проти 24 березня російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків у Кривому Розі було пошкоджено тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень.

Росіяни також поцілили по критичній інфраструктурі на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Електропостачання вже відновили.

За словами керівника Ради оборони Олександра Вілкула, у Кривому Розі було збито сім ударних БПЛА типу "Шахед".

"Тимчасово зупинено роботу "Теплоцентралі", щоб уникнути гідроударів. Частину лікарень було переведено на роботу від генераторів. Котельні "Тепломережі", водоканал, міський електротранспорт – у роботі. Усі служби міста, лікарні, соціальні установи – працюють", - зазначив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети і “Шахеди” розлетілись Україною! На Львівщині є влучання! У Києві ліквідовують наслідки!

Нагадаємо, росіяни намагалися прорвати українську оборону: нові дані Генштабу про ситуацію на фронті.

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