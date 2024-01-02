Масований удар по Києву: скільки "Кинджалів" та крилатих ракет збила ППО

Тривога тривала майже чотири години.

Російська Федерація 2 січня завдала потужного масованого ракетного удару по Києву. Місто атакували різними типами ракет. Зокрема, й "Кинджалами".

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Вночі проти 2 січня російська окупаційна армія атакувала столицю різними типами ракет. Їх загарбники запускали групами у кілька хвиль. Понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Крім того, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Сили ППО збили понад шість десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал".

Нагадаємо, повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала від 05:54 до 09:47. ПС ЗСУ попереджали про велику кількість ракет у напрямку Києва. Також стало відомо, що загарбники запустили "Кинджали".

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