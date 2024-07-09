Масований удар по Києву 8 липня: влада назвала кількість загиблих

Напередодні армія РФ атакувала Київ ракетами різних типів. Внаслідок масованого удару Росії загинула щонайменше 31 людина.

Такі дані повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації станом на 12:15 9 липня.

"Загинула 31 особа. Постраждало 117 осіб", - повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Зауважимо, що сьогодні зранку було завершено рятувальну операцію в "Охматдиті". Внаслідок атаки РФ на цій локації двоє осіб загинуло.

Тим часом аварійні роботи на місці "прильоту" по багатоповерхівці на Сирці тривають. Кількість загиблих зростає. Наразі відомо про понад 10 жертв атаки.

Нагадаємо, 8 липня російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Зокрема, "приліт" стався по лікарні "Охматдит" та житловому будинку, а уламки ракети впали на медцентр на лівому березі.