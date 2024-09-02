Масований удар по Києву 2 вересня 2024 року: все що відомо станом на ранок

Повітряна тривога все ще триває.

Росія знову підступно атакувала українців і її головною ціллю був Київ.

Зібрали для вас головне про масований удар сьогодні, що відомо на цю годину.

Ніч розпочалася з атаки безпілотників.

Пізніше були зафіксовані 7 бортів Ту-95, які злетіли в "Оленьї" та здійснили пускові маневри в р-ні Енгельса. Близько 4:40 ранку в Україну почали залітати ракети.

Вони постійно змінювали курс. Основна ціль – Київ, але, окрім крилатих ракет, була і балістика і не лише по столиці.

За попередньою інформацією, Київ атакували різні види ракет, але очікуємо на детальну інформацію від Повітряних Сил ЗСУ.

На Київщині працювала ППО.

Щодо Києва, то надходить інформація від влади про падіння уламків у чотирьох районах. Наразі є потерпілий, пошкодження нежитлових забудов, горить авто.

У Голосіївському районі частково зруйнована котельня. Працюють аварійно-рятувальні служби.

Очевидці повідомляють про затягнуте небом димом у деяких районах Києва. Також місцеві жителі інформують, що у Дніпровському районі сипались шибки і уламки.

Частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Станція працює для пасажирів і як укриття. Також сталося загоряння МАФу поблизу станції метро.

Очікуємо оновлення інформації від влади.

Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.