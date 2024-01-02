Масований ракетний удар по Києву: серед поранених дитина – наслідки атаки (фото)

Окупаційні війська Росії вранці 2 січня атакували Київ аеробалістичними надзвуковими ракетами "Кинджал". Станом на 09:32 відомо про смерть однієї жінки та щонайменше 20 постраждалих киян у будинку в Солом'янському районі, серед них дитина.

Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та житлові будинки в Соломʼянському, Голосіївському, Шевченківському, Подільському, Деснянському, Дарницькому, Оболонському, Печерському районах столиці.

Наслідки ракетної атаки по Києву 2 січня

Наслідки ракетної атаки по Києву 2 січня

Як зазначив очільник МВС Ігор Клименко, оперативні служби працюють у шести районах, де виникли сім пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському.

Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень.

Київ – ракетний удар 2 січня / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Київ – ракетний удар 2 січня / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Київ – ракетний удар 2 січня / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

На Київщині постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони.

На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло.

У Вишневому пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинки та понад 40 автомобілів. Постраждали сім осіб.

Які райони Києва опинилися під ударом та які наслідки – читайте на сайті ТСН.ua.

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