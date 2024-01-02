Масований ракетний удар по Києву: серед поранених дитина – наслідки атаки (фото)

Київ перебував під масованою ракетною атакою Росії.
Окупаційні війська Росії вранці 2 січня атакували Київ аеробалістичними надзвуковими ракетами "Кинджал". Станом на 09:32 відомо про смерть однієї жінки та щонайменше 20 постраждалих киян у будинку в Солом'янському районі, серед них дитина.
Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та житлові будинки в Соломʼянському, Голосіївському, Шевченківському, Подільському, Деснянському, Дарницькому, Оболонському, Печерському районах столиці.
Як зазначив очільник МВС Ігор Клименко, оперативні служби працюють у шести районах, де виникли сім пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському.
Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень.
На Київщині постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони.
На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло.
У Вишневому пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинки та понад 40 автомобілів. Постраждали сім осіб.
Які райони Києва опинилися під ударом та які наслідки – читайте на сайті ТСН.ua.
Читайте також: