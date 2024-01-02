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Масований ракетний удар по Києву: серед поранених дитина – наслідки атаки (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Масований ракетний удар по Києву: серед поранених дитина – наслідки атаки (фото)

Житловий будинок у Києві після ракетної атаки РФ / Фото: Національна поліція України

Київ перебував під масованою ракетною атакою Росії.

Окупаційні війська Росії вранці 2 січня атакували Київ аеробалістичними надзвуковими ракетами "Кинджал". Станом на 09:32 відомо про смерть однієї жінки та щонайменше 20 постраждалих киян у будинку в Солом'янському районі, серед них дитина. 

Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та житлові будинки в Соломʼянському, Голосіївському, Шевченківському, Подільському, Деснянському, Дарницькому, Оболонському, Печерському районах столиці. 

Наслідки ракетної атаки по Києву 2 січня / ©
Наслідки ракетної атаки по Києву 2 січня
Наслідки ракетної атаки по Києву 2 січня / ©
Наслідки ракетної атаки по Києву 2 січня

Як зазначив очільник МВС Ігор Клименко, оперативні служби працюють у шести районах, де виникли сім пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському,  Соломʼянському, Святошинському та Деснянському. 

Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. 

Київ – ракетний удар 2 січня / © Міністерство внутрішніх справ України
Київ – ракетний удар 2 січня / Фото: Міністерство внутрішніх справ України
Київ – ракетний удар 2 січня / © Міністерство внутрішніх справ України
Київ – ракетний удар 2 січня / Фото: Міністерство внутрішніх справ України
Київ – ракетний удар 2 січня / © Міністерство внутрішніх справ України
Київ – ракетний удар 2 січня / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

На Київщині постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. 

На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло. 

У Вишневому пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинки та понад 40 автомобілів. Постраждали сім осіб.

Які райони Києва опинилися під ударом та які наслідки – читайте на сайті ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
3171
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