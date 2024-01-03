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Масований ракетний удар по Києву: кількість загиблих зросла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Масований ракетний удар по Києву: кількість загиблих зросла

Ракетний удар по Києву 29 грудня. / Фото: Associated Press

У лікарні померла ще одна жертва атаки.

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару 29 грудня. Відомо про 30 жертв російської атаки на столицю.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації. 

"На превеликий жаль, в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 померла одна особа", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що всього внаслідок ракетного удару 29 грудня загинуло 30 осіб. Крім того, 29 киян отримали поранення.

Нагадаємо, 29 грудня під час повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Влада інформувала про інтенсивну роботу ППО. Сталися падіння уламків ракет у кількох районах міста. Зокрема, на складське приміщення у Шевченківському районі.

Відомо, що того дня столицю атакували кількома десятками ракет різного типу. ППО уразила понад три десятки повітряних цілей. 

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Перегляди
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