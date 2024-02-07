Масований ракетний удар по Києву: із охопленого вогнем будинку госпіталізували вагітну

Із багатоповерхівки в Голосіївському районі станом на ранок госпіталізували 6 осіб.

У Києві внаслідок російської атаки кількість потерпілих зросла до 9 осіб, серед них - вагітна жінка.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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"Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю. Наразі постраждали 9 людей. Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них - вагітна жінка. Екстренні служби працюють на місці", - йдеться у його будинку.

Він додав, що ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, під ранок 7 лютого росіяни завдали масованого удару по Києву. Внаслідок атаки частина міста залишилися без світла.

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