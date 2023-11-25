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Масований обстріл Києва "Шахедами": на атаку відреагували у США

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Масований обстріл Києва "Шахедами": на атаку відреагували у США

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк / Фото: Getty Images

Цинізму російських окупантів немає меж.

Російська армія 25 листопада запустила по Києву понад 70 іранських дронів. Вочевидь, противник чекав на зниження температури, щоб посилити атаки.

Про це написала посол посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Всю ніч у Києві активно працювала ППО. Коли температура в Україні падає нижче нуля, Росія цинічно надсилає хвилі іранських безпілотників, щоб атакувати столицю та країну. Дякуємо повітряним захисникам України", – зауважила вона.

Нагадаємо, у КМВА показали наслідки ворожої атаки на столицю.

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Дата публікації
Перегляди
1144
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