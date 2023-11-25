Масований обстріл Києва "Шахедами": на атаку відреагували у США

Російська армія 25 листопада запустила по Києву понад 70 іранських дронів. Вочевидь, противник чекав на зниження температури, щоб посилити атаки.

Про це написала посол посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Всю ніч у Києві активно працювала ППО. Коли температура в Україні падає нижче нуля, Росія цинічно надсилає хвилі іранських безпілотників, щоб атакувати столицю та країну. Дякуємо повітряним захисникам України", – зауважила вона.

Нагадаємо, у КМВА показали наслідки ворожої атаки на столицю.

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