Масований обстріл Києва "Шахедами": на атаку відреагували у США

Цинізму російських окупантів немає меж.
Російська армія 25 листопада запустила по Києву понад 70 іранських дронів. Вочевидь, противник чекав на зниження температури, щоб посилити атаки.
Про це написала посол посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Всю ніч у Києві активно працювала ППО. Коли температура в Україні падає нижче нуля, Росія цинічно надсилає хвилі іранських безпілотників, щоб атакувати столицю та країну. Дякуємо повітряним захисникам України", – зауважила вона.
Нагадаємо, у КМВА показали наслідки ворожої атаки на столицю.
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