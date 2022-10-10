Масований обстріл Києва: окупанти вбили п'ять місцевих мешканців та ще понад пів сотні поранили

Російські окупанти завдали ракетних ударів по декільком районам століці. Внаслідок чого загинули п’ятеро людей, ще понад півсотні отримали поранення.

Окупанти під час ракетної атаки на Київ вбили п’ять місцевих мешканців. Ще понад півсотні отримали різні поранення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міський голова Віталій Кличко.

Як стало відомо, росіяни завдали ударів по декільком районам столиці. Одна із ракет впала у центрі міста.

“Скажений агресор ударив по кількох об‘єктах критичної інфраструктури столиці. За даними на цей час: від ракетних ударів у Києві загинули 5 людей. 51 постраждалий. Із них - 42 госпіталізовані до медзакладів міста. Загроза нових ударів триває. Тому прошу всіх не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги. Під час тривоги перебувайте в укриттях”, - наголосив Віталій Кличко.

Окремо він додав, що всі екстрені служби столиці працюють на місцях влучення російських ракет.

Нагадаємо, що під час масової атаки 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети. Із них 43 збила протиповітряна оборона.

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