Масована ракетна та дронова атака по Київщині: є загиблі та поранені

Станом на 10 ранку 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.
Росія почала атаку по Київській області із ночі 2 січня, випустивши БПлА, а зранку продовжила масовану атаку ракетами.
Про це повідомляє начальник КОВА Руслан Кравченко.
За його інформацією, внаслідок падіння уламків в м. Вишневе пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.
Організовано евакуацію людей до найближчих пунктів обігріву, з людьми працюватимуть психологи ДСНС.
"В громадах пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств, складських приміщень. Ушкоджень зазнав один із обласних медзакладів", - зазначив він.
За оперативною інформацією, станом на 10 ранку 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина. Їм надається необхідна медична допомога.
В низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням.
Працюють пункти незламності.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усю інформацію про ракетну атаку РФ по Україні. Більше читайте за посиланням.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є ймовірність пуску "Калібрів"! Ігнат про масовану ракетну атаку 2 січня
Читайте провідні новини дня:
- "Путін хоче до березня": експерт розповів про військові загрози та очікування від 2024 року
- Захист від “шахедів” і ракет для квартири та автівки: як застрахувати майно з воєнним ризиком і скільки це коштує
- Чи буде масове роздавання повісток на блокпостах: пояснення від коменданта Київської області