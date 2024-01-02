Масована ракетна та дронова атака по Київщині: є загиблі та поранені

Станом на 10 ранку 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.

Росія почала атаку по Київській області із ночі 2 січня, випустивши БПлА, а зранку продовжила масовану атаку ракетами.

Про це повідомляє начальник КОВА Руслан Кравченко.

За його інформацією, внаслідок падіння уламків в м. Вишневе пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.

Організовано евакуацію людей до найближчих пунктів обігріву, з людьми працюватимуть психологи ДСНС.

"В громадах пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств, складських приміщень. Ушкоджень зазнав один із обласних медзакладів", - зазначив він.

За оперативною інформацією, станом на 10 ранку 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина. Їм надається необхідна медична допомога.

В низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням.

Працюють пункти незламності.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усю інформацію про ракетну атаку РФ по Україні. Більше читайте за посиланням.

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