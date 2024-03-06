Масована ракетна атака РФ на Київ 7 лютого: зросла кількість жертв

У лікарні після трьох тижнів боротьби помер чоловік, який був у важкому стані після ракетної атаки у Голосіївському районі Києва. Чоловік є шостим загиблий із багатоповерхівки, куди влучила РФ.

Про це Суспільному розповіла родичка родини Оксана Ткач.

За її словами, раніше ракетна атака забрала життя і доньки загиблого Юрія Носова - Анастасії. Вони обоє були у вкрай важкому стані. Дівчина теж померла у лікарні від отриманих травм. Про це також поінформував і київський міський голова Віталій Кличко.

Нині друзі й знайомі родини висловлюють слова співчуття у соцмережах.

"Юра помер у лікарні після 3 тижнів боротьби лікарів за його життя, не приходячи у свідомість, після потрапляння уламків ракети у його будинок та Теремках. Два тижні тому померла від поранень донька Юри — Анастасія. Під час трагедії загинуло кілька собак родини..." - написали знайомі Носова у Facebook.

Нагадаємо, вранці 7 лютого Росія завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки сталася пожежа у багатоповерхівці у Голосіївському районі. Тоді постраждали 40 людей, а четверо загинуло.

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