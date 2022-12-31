Масована ракетна атака по Києву: зросла кількість постраждалих

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 16:00 31 грудня кількість постраждалих внаслідок ракетних обстрілів росіян по столиці зросла до 20 осіб, 14 із них госпіталізували.

Про це поінформував Кличко у соціальних мережах.

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"Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці", - йдеться у його дописі.

Також він додав, що різних ступнів пошкоджень зазнали навчальні заклади. Дві школи - у Солом‘янському районі столиці, одна - в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. На щастя, постраждалих на цих об’єктах немає.

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Нагадаємо, у мережі практично відразу після оголошення "тривоги" повідомили про вибухи у Києві. Їх підтвердив мер. В ОВА підтвердили роботу ППО в області.

Стало відомо, що вибухи пролунали у кількох районах міста. Зокрема, у Солом'янському, Печерському та Голосіївському. Внаслідок атаки попередньо одна людина загинула, 13 - отримали поранення. Серед постраждалих також японський журналіст. Його госпіталізували, надають допомогу медики.

За інформацією КМВА, в районі Києва знищено сім повітряних цілей. Варто зазначити, що станом на 16:03 оголошено відбій повітряної тривоги.

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