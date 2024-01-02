Масована ракетна атака по Києву: вибухова хвиля зачепила будинок нардепки (фото)

Під час масованої ракетної атаки росіян по Києву вранці 2 січня постраждав будинок народної депутатки, голови політичної партії "Голос" Кіри Рудик.

Про це вона повідомила на сторінці у фейсбуці та показали фото наслідків.

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"Сьогодні відбувся мій особистий фільм жахів. Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки – повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе росія", - написала вона.

Нагадаємо, Росія вранці атакувала Київ понад 60-ма ракетами. Це були "Кинджали" і крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Сили ППО збили понад шість десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал". За даними місцевої влади, є загиблі та багато поранених.

Будинок нардепки після атаки РФ по Києву. ФОТО: Кіра Рудик/Фейсбук

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є ймовірність пуску "Калібрів"! Ігнат про масовану ракетну атаку 2 січня

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