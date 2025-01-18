Масована балістична атака на Київ: показали фото наслідків

На світанку 18 січня армія РФ завдала по Києву ракетних ударів балістикою. Зокрема, удар прийшовся по Шевченківському районі столиці. Саме тут є жертви.

Про це повідомила з місця подій кореспондентка ТСН Наталія Нагорна та показала фото наслідків атаки на Лук'янівці.

Біля станції метро "Лук'янівка" прорвало трубопровід. Станція метрополітену зачинена. Руйнувань зазнав її вестибюль. Також пошкоджено будівлю McDonald's, що розташована поруч з метро.

Фото наслідків

Біля станції метро "Лук'янівка" прорвало трубопровід. Станція метрополітену зачинена / Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

Біля станції метро "Лук'янівка" прорвало трубопровід. / Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

На світанку 18 січня армія РФ завдала по Києву ракетних ударів балістикою. / Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

Наслідки обстрілу станції метро "Лук'янівка". / Фото: фото: Наталя Нагорна

На світанку 18 січня армія РФ завдала по Києву ракетних ударів балістикою.

Біля станції метро "Лук'янівка" прорвало трубопровід.

Пошкоджено будівлю McDonald's. / Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

Крім того, у пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу зайнялося щонайменше десять автомобілів. Ліквідовано загоряння трьох авто. Також сталося часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано.

Армія РФ зранку 18 січня атакувала Київ ракетами. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Армія РФ зранку 18 січня атакувала Київ ракетами. / Фото: ГУ ДСНС у Києві