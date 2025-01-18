Масована балістична атака на Київ: показали фото наслідків

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На світанку 18 січня армія РФ завдала по Києву ракетних ударів балістикою. Зокрема, удар прийшовся по Шевченківському районі столиці. Саме тут є жертви.
Про це повідомила з місця подій кореспондентка ТСН Наталія Нагорна та показала фото наслідків атаки на Лук'янівці.
Біля станції метро "Лук'янівка" прорвало трубопровід. Станція метрополітену зачинена. Руйнувань зазнав її вестибюль. Також пошкоджено будівлю McDonald's, що розташована поруч з метро.
Фото наслідків
Крім того, у пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу зайнялося щонайменше десять автомобілів. Ліквідовано загоряння трьох авто. Також сталося часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано.