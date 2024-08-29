Масована атака РФ дронами по Києву: скільки цілей збила ППО

Місцева влада наголосила, що жоден із ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі.

Уночі та вранці Росія атакувала Київ безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони (ППО) збили приблизно півтора десятка російських дронів.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА).

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"Через атаку ударних БпЛА сьогодні в Києві повітряна тривога оголошувалася двічі. Сумарно вона тривала майже 6 годин. Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів. Жоден із ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі! ППО", - розповів Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, у Києві уночі 29 серпня пролунали сильні вибухи.

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