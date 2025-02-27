Масована атака на Київщину: ОВА повідомила деталі про наслідки у трьох районах

Через масовану атаку російськими безпілотниками на Київську область 27 лютого її наслідки зафіксовані у Бориспільському, Броварському та Обухівському районах.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"Чергова неспокійна ніч на Київщині. Область була масовано атакована ворожими БпЛА. Тривога тривала майже 7 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", – йдеться у заяві.

Зазначається, що минулося без постраждалих. Однак наслідки ворожої атаки зафіксовані у трьох районах області.

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Так, у Бориспільському районі спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Вогонь загасили. Також були пошкоджені складські приміщення, елеватор, два автомобілі.

У Броварському районі пошкоджено два приватних будинки.

В Обухівському районі через падіння уламків збитих дронів загорівся очерет на відкритій ділянці місцевості. Пожежу ліквідували.

Усі служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомили, що в одному з районів Київської області через падіння уламків дрона виникла пожежа на промисловому об'єкті.