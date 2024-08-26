Масована атака на Київщину: де сталися "прильоти" і які наслідки

У Київській області є пошкодження інфраструктурних об’єктів та приватних будинків унаслідок російської атаки. Поранено одну людину.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Російські війська цілі ніч та ранок атакував Київську область ракетами та ударними дронами.

"Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога", – заявив Кравченко.

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у чотирьох районах зафіксовані пошкодження приватних будинків. Деталі про це голова ОВА пообіцяв повідомити згодом.

Кравченко зазначив, що на Київщині за розпорядженням "Укренерго" запроваджені екстрені відключення світла. Начальник ОВА доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу "Пунктів незламності", щоб люди мали де підзарядити телефони.

"Всі оперативні служби працюють на місцях. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях, поки небезпека не мине", – закликав Кравченко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ 26 серпня постраждали 15 областей України. Ворог цілии по енергетичній інфраструктурі.

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