Масована атака дронами по Києву, п'ятеро постраждалих: прокуратура розпочала розслідування (фото)

Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом’янському районах Києва.

Київська міська прокуратура розпочала провадження через масовану атаку дронами по столиці з п'ятьма постраждалими.

Досудове розслідування розпочато у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), зазначили у прокуратурі.

За даними слідства, 25 листопада 2023 року збройні сили РФ, в порушення законів та звичаїв війни, здійснили повітряну атаку безпілотними літальними апаратами по середмістю Києва. Повітряна тривога тривала понад шість годин.

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Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом’янському районах столиці.

За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей, у тому числі 11-річна дитина. У двох з них різані рани кінцівок, у ще трьох - гостра реакція на стрес. Всім постраждалим надано медичну допомогу.

Пошкоджено цивільні об’єкти (у тому числі житлові будинки та приміщення дитячого садка), а також автомобілі місцевих мешканців.

На місцях події продовжують працювати екстренні служби та слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада Київ та область атакували модернізовані "Шахеди". Дрони-камікадзе були пофарбовані у чорний колір, аби їх не було видно у нічному небі.

Окупанти почали запускати "Шахеди" чорного кольору / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Щоб важче було виявити! Ігнат про модернізацію “Шахедів”, які вночі атакували Київ".

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